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Индия: инфляция в августе ускорилась до 4,82%

Индия: инфляция в августе ускорилась до 4,82%

Потребительская инфляция в Индии в августе ускорилась до 4,82% год к году. Reuters отмечает, что рост цен стал более широким и уже не ограничивается продовольствием и транспортом.

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