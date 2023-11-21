"Интерес к алтайскому стенду огромный". Депутаты АКЗС – о выставке "Россия" в Москве

В состав алтайской делегации, которая отправилась в Москву, вошли алтайские депутаты 19 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошел День Алтайского края, в рамках которого гостям презентовали регион, его достижения в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, а также творчество знаменитых земляков.