Минобороны России подтвердило удары по портам и военной промышленности Украины

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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