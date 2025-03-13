О массовой атаке клещей весной-2025 предупредили жителей Новосибирска

Лучшей мерой профилактики от переносимых клещами инфекций является вакцинация.В Новосибирске ожидается аномально тёплая весна, что может привести к раннему пробуждению клещей и увеличению риска заражения опасными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит и боррелиоз.