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Царьград

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О массовой атаке клещей весной-2025 предупредили жителей Новосибирска

О массовой атаке клещей весной-2025 предупредили жителей Новосибирска

Лучшей мерой профилактики от переносимых клещами инфекций является вакцинация.В Новосибирске ожидается аномально тёплая весна, что может привести к раннему пробуждению клещей и увеличению риска заражения опасными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит и боррелиоз.

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