«Дети, это дядя, но он немного тётя»: Ксению Бородину возмутил стюард в женской форме

Ведущая «Дома-2» любит порассуждать в своём Инстаграме на животрепещущие темы. На этот раз Бородину возмутила новость о том, что у американского лоукостера появились мужчины-бортпроводники в женской форме.
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