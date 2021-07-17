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«Дети, это дядя, но он немного тётя»: Ксению Бородину возмутил стюард в женской форме

«Дети, это дядя, но он немного тётя»: Ксению Бородину возмутил стюард в женской форме

Ведущая «Дома-2» любит порассуждать в своём Инстаграме на животрепещущие темы. На этот раз Бородину возмутила новость о том, что у американского лоукостера появились мужчины-бортпроводники в женской форме.

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