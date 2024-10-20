Турция и Германия объединились. Россия теряет друзей?

Немецкий лидер утверждает, что Берлин и Анкара «находятся на стороне Украины». Тем не менее, Германия и Турция прилагают усилия для изучения возможностей завершения украинского конфликта в кратчайшие сроки.
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