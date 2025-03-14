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Царьград

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Вэнс напомнил, что Байден проспал президентство и США управляла его жена

Вэнс напомнил, что Байден проспал президентство и США управляла его жена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил, что экс-президент Джо Байден проспал свой президентский срок и администрацией управляла его супруга.

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