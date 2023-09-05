Запад пришёл в ужас от нового учебника истории России

Алексей Хуртин

А почему нас кто-то должен любить?, почему наш негатив направлен на граждан страны где нас как мы считаем не любят?, я не считаю грешниками или в чем то виноватыми людей которые не любят меня, я то их тоже не очень то люблю и их мнение меня не беспокоит,… говоря о «нашем природном богатстве» могу с уверенностью заявить нашего в шашек стране нет даже и четвертинки, все продано в руки иностранных западных компаний, … на днях был на жд вокзале Анапы и мне стало мерзко от того что после объявления на русском последовало объявление на китайском языке, так где они наши просторы?…