Елена Панина Давно российские учебники не вызывали на Западе настолько ошеломительного эффекта. Новому пособию по истории России для 11 класса посвящена целая статья в Foreign Policy.
Запад пришёл в ужас от нового учебника истории России
Комментарии
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Станислав Кириллов
Запад настолько уверовал в исковерканной ими на 180* исторической правде,что даже пришли в бешенство от того что кто то посмел их поправить.)))🤓
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5 час.
Алексей Хуртин
А почему нас кто-то должен любить?, почему наш негатив направлен на граждан страны где нас как мы считаем не любят?, я не считаю грешниками или в чем то виноватыми людей которые не любят меня, я то их тоже не очень то люблю и их мнение меня не беспокоит,… говоря о «нашем природном богатстве» могу с уверенностью заявить нашего в шашек стране нет даже и четвертинки, все продано в руки иностранных западных компаний, … на днях был на жд вокзале Анапы и мне стало мерзко от того что после объявления на русском последовало объявление на китайском языке, так где они наши просторы?…
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5 час.
Валентин Щербаков
РОССИИ абсолютно наплевать на мнения и высказывания всяких западных сатанистов, извращенцев, трансгендеров и прочих мракобесов. Наконец мы начинаем идти своим путем русского мира...
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3 час.
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