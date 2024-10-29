Генерал Марченко: на Украине был сорван оборонный заказ из-за коррупции

В 2020–2021 годах на Украине из-за масштабной коррупции был сорван оборонный заказ. Об этом рассказал генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе на его YouTube-канале.
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