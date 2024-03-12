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Писториус выступил против передачи ракет Киеву через «круговой обмен»

Писториус выступил против передачи ракет Киеву через «круговой обмен»

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против идеи главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине, которую поддержала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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