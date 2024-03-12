Писториус выступил против передачи ракет Киеву через «круговой обмен»

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против идеи главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине, которую поддержала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
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