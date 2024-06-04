В Курске суд обратил в доход РФ шесть связанных с украинским олигархом компаний

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иски Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства собственность шести компаний, связанных с украинским олигархом Евгением Черняком (внесен в перечень террористов и экстремистов).
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