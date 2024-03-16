Пугачева отреагировала на смерть Александра Ширвиндта

Алла Пугачева отреагировала в своих соцсетях на новость об уходе актера Александра Ширвиндта. Артистка буквально потеряла дар речи от случившегося – она не нашла слов, чтобы выразить свои эмоции, написав исключительно смайлики.
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