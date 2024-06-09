Теодор Постол выразил уверенность, что Зеленский уже проиграл в конфликте с РоссиейБывший советник Пентагона Теодор Постол, проанализировав ситуацию на фронте, пришёл к выводу, что Владимир Зеленский по-прежнему губит украинский народ с фантастической скоростью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии