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Царьград

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Экс-советник Пентагона констатировал неприятную правду о конфликте на Украине: "Он проиграл"

Экс-советник Пентагона констатировал неприятную правду о конфликте на Украине: "Он проиграл"

Теодор Постол выразил уверенность, что Зеленский уже проиграл в конфликте с РоссиейБывший советник Пентагона Теодор Постол, проанализировав ситуацию на фронте, пришёл к выводу, что Владимир Зеленский по-прежнему губит украинский народ с фантастической скоростью.

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