В Госдуме заявили, что Трамп сочетает в себе три амплуа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что президент США Дональд Трамп сочетает в себе три амплуа: политика, предпринимателя и шоумена.
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