"Попираю духовность, ломаю скрепы". Транс-активистка хочет стать иноагентом

Екатерине Мессорош 38 лет, она трансгендерная женщина и ЛГБТ-активистка. Когда в России стали признавать иностранными агентами обычных людей, Мессорош решила сама пополнить их стройные ряды, чтобы "нивелировать шлейф страха перед этим ярлыком".