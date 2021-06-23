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"Попираю духовность, ломаю скрепы". Транс-активистка хочет стать иноагентом

"Попираю духовность, ломаю скрепы". Транс-активистка хочет стать иноагентом

Екатерине Мессорош 38 лет, она трансгендерная женщина и ЛГБТ-активистка. Когда в России стали признавать иностранными агентами обычных людей, Мессорош решила сама пополнить их стройные ряды, чтобы "нивелировать шлейф страха перед этим ярлыком".

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