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Игрок "Химок" Филин" о Соболеве: медийно он точно помогает "Зениту"

Игрок "Химок" Филин" о Соболеве: медийно он точно помогает "Зениту"

Защитник "Химок" Александр Филин кратко оценил переход российского нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" и рассказал, каким образом форвард уже помогает своему новому клубу.

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