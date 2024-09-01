Игрок "Химок" Филин" о Соболеве: медийно он точно помогает "Зениту"

Защитник "Химок" Александр Филин кратко оценил переход российского нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" и рассказал, каким образом форвард уже помогает своему новому клубу.
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