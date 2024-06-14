Челябинский завод начал выпускать гусеницы для китайских экскаваторов

Завод «Техтрон-ТТ» в Челябинске начал выпускать гусеницы для экскаваторов китайских марок. Как URA.RU 14 июня сообщили в пресс-службе предприятия, новая продукция будет востребована в качестве запчасти к технике.
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