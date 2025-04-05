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19-летний вратарь Гонсалес дебютирует за «Реал» в матче с «Валенсией». Лунин не сыграет из-за травмы

У Андрея Лунина повреждена камбаловидная мышца – украинский вратарь «Реала» решил не форсировать возвращение и не рисковать.

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