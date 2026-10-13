«Завораживающее и гипнотизирующее». Мощнейшее полярное сияние Aurora australis показали из космоса

Его засняла Анна Кикина Спецкор ТАСС на Международной космической станции, космонавт Роскосмоса Анна Кикина показала с борта Международной космической станции видео Южного полярного сияния высшего балла интенсивности.
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