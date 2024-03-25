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В Москве суд вернул в собственность государства здание Дома Союзов

В Москве суд вернул в собственность государства здание Дома Союзов

Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры вернул государству здание Дома Союзов. Об этом сообщает РИА Новости Суд истребовал историческое здание из чужого незаконного владения Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонный зал Дома Союзов".

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