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Haberturk: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на саммите ШОС

Haberturk: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на саммите ШОС

Global Look Press/Turkish Presidency/Keystone Press Agency Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане.

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