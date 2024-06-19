Haberturk: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на саммите ШОС

Global Look Press/Turkish Presidency/Keystone Press Agency Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане.
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