Умер известный актёр из сериала "Молодежка" Юрий Ваксман

Артист и режиссёр умер в возрасте 62 лет.Заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом пишет Ярославский театра юного зрителя во "ВКонтакте", в котором актёр, известный широкой публике по ролям в отечественных сериалах, служил с 1984 по 1992 год.