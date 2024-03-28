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Умер известный актёр из сериала "Молодежка" Юрий Ваксман

Умер известный актёр из сериала "Молодежка" Юрий Ваксман

Артист и режиссёр умер в возрасте 62 лет.Заслуженный работник культуры России Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом пишет Ярославский театра юного зрителя во "ВКонтакте", в котором актёр, известный широкой публике по ролям в отечественных сериалах, служил с 1984 по 1992 год.

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