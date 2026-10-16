Цена на нефть марки Brent впервые с середины сентября поднялась выше 109 долларов за баррель. Эту информацию предоставили данные торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE).
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