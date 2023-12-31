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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Бабаев: «Акинфеев сам себе не принадлежит. Сколько он раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки... Может показаться: «Ему трудно, что ли?» Поверьте, очень трудно»

Роман Бабаев: «Акинфеев сам себе не принадлежит. Сколько он раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки... Может показаться: «Ему трудно, что ли?» Поверьте, очень трудно»

«Иногда человек сам себе не принадлежит. То есть он не может со своей семьей спокойно погулять в парке или сходить в ресторан.

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