Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Указ «О призыве в апреле — июле 2024 года…» в воскресенье разместили на портале правовой информацииУказ «О призыве в апреле — июле 2024 года…» в воскресенье разместили на портале правовой информации— Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 г.