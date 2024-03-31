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Регион 29

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Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Указ «О призыве в апреле — июле 2024 года…» в воскресенье разместили на портале правовой информацииУказ «О призыве в апреле — июле 2024 года…» в воскресенье разместили на портале правовой информации— Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 г.

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