Заменить ушедшие Renault Logan и Kia Rio в России пытаются по-разному, и один из вариантов – с китайского рынка.
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