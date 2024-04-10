РБК: «Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации

Крупнейший производитель вина в России компания «Ариант» подала жалобу в Верховный суд в связи с нарушениями при рассмотрении арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии активов группы в пользу государства.
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