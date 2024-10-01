У восточных славян (белорусов, русских, украинцев) молодоженов на свадьбе встречают хлебом-солью, а что готовят для встречи невесты на традиционной башкирской свадьбе? Мед и масло Соль и сахар Молоко и кашу Блины и перемячи Очень серьезное отношение к свадьбе у башкирского народа.