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Регион 29

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Гребцы Поморья завоевали награды на всероссийских соревнованиях

В поселке Богородское Московской области стартовали соревнования по гребному слалому – первенство России и состязания «Юность России» для спортсменов до 17 и до 15 летВ поселке Богородское Московской области стартовали соревнования по гребному слалому – первенство России и состязания «Юность России» для спортсменов до 17 и до 15 летСоревнования собрали 77 участников из 19 регионов России, сообщает министерство спорта Архангельской области.

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