Гребцы Поморья завоевали награды на всероссийских соревнованиях

В поселке Богородское Московской области стартовали соревнования по гребному слалому – первенство России и состязания «Юность России» для спортсменов до 17 и до 15 летВ поселке Богородское Московской области стартовали соревнования по гребному слалому – первенство России и состязания «Юность России» для спортсменов до 17 и до 15 летСоревнования собрали 77 участников из 19 регионов России, сообщает министерство спорта Архангельской области.