Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста Лиры

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.
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