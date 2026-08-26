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Рубль дешевеет вопреки приближению ежемесячных налоговых выплат — Reuters

Рубль дешевеет вопреки приближению ежемесячных налоговых выплат — Reuters

Российский рубль в среду продолжил снижаться. В первой половине торгов давление на валюту усиливало падение нефтяных котировок, а во второй половине дня дополнительным негативным фактором стало укрепление доллара на мировом рынке до максимальных значений примерно за неделю.

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