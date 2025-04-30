В Омске водитель убил 20-летнюю девушку и спрятал тело за гаражами. Подозреваемого задержали - им оказался ранее судимый за развратные действия 52-летний житель.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске водитель убил 20-летнюю девушку и спрятал тело за гаражами. Подозреваемого задержали - им оказался ранее судимый за развратные действия 52-летний житель.