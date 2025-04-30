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Новости Омска

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В Омске водитель убил 20-летнюю девушку и спрятал тело за гаражами

В Омске водитель убил 20-летнюю девушку и спрятал тело за гаражами. Подозреваемого задержали - им оказался ранее судимый за развратные действия 52-летний житель.

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