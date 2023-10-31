"Нашу Родину украли...". Дмитрий Назаров выступил с очередной нелепой выдумкой

Виктор Гайдуков

Ну уехал и уехал. А вот если вернётся, то, непременно, его надо отправить в места не столь отдалённые, скажем на Колыму. Как показывает история это очень исправляет человека, выправляет его мозги и нравственность. Вот Ф.М. Достоевский, после четырёх лет каторги, стал замечательным писателем и вполне патриотичным человеком. Та же история с Т.Г. Шевченко. Так что и этого, как мне кажется, похожего на таракана актёра Колыма за два-три года, возможно, сделает порядочным человеком и гражданином. Только в нашем государстве, почему-то, такой прививкой от либерализма не занимаемся. Вопрос - почему? Сколько хороших людей эта прививка могла бы спасти и направить на путь истинный.