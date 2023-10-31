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"Нашу Родину украли...". Дмитрий Назаров выступил с очередной нелепой выдумкой

"Нашу Родину украли...". Дмитрий Назаров выступил с очередной нелепой выдумкой

"Нашу Родину украли.". Артист-предатель Дмитрий Назаров выступил с очередной нелепой выдумкой - неправда начинается с первых строк.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Ну уехал и уехал. А вот если вернётся, то, непременно, его надо отправить в места не столь отдалённые, скажем на Колыму. Как показывает история это очень исправляет человека, выправляет его мозги и нравственность. Вот Ф.М. Достоевский, после четырёх лет каторги, стал замечательным писателем и вполне патриотичным человеком. Та же история с Т.Г. Шевченко. Так что и этого, как мне кажется, похожего на таракана актёра Колыма за два-три года, возможно, сделает порядочным человеком и гражданином. Только в нашем государстве, почему-то, такой прививкой от либерализма не занимаемся. Вопрос - почему? Сколько хороших людей эта прививка могла бы спасти и направить на путь истинный.
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2 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Была ли у собаки хата???
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2 д.

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