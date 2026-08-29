В новом парке «Заказанье» чествовали лучших жителей Высокогорского района

В парке «Заказанье» Высокогорского района состоялся Фестиваль труда и доблести, объединивший ветеранов труда, участников специальной военной операции и их семьи, представителей трудовых коллективов, семейных династий, волонтеров, благотворителей и общественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L В Чувашии на подр...
- Олег Морозов заяв...
- АЛ «На восстановлени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым