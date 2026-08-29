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Татар-информ

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В новом парке «Заказанье» чествовали лучших жителей Высокогорского района

В новом парке «Заказанье» чествовали лучших жителей Высокогорского района

В парке «Заказанье» Высокогорского района состоялся Фестиваль труда и доблести, объединивший ветеранов труда, участников специальной военной операции и их семьи, представителей трудовых коллективов, семейных династий, волонтеров, благотворителей и общественников.

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