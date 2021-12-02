Белорусская община в Крыму оценила намерение Лукашенко посетить полуостров

Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Крым станет окончательным признанием полуострова частью России, заявил руководитель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, 2 декабря сообщает РИА Новости.
Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Крым станет окончательным признанием полуострова частью России, заявил руководитель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, 2 декабря сообщает РИА Новости.
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