Newsweek: кризисы на Украине и Ближнем Востоке затронули Европу

Американские журналисты сообщают, что кризисы на Украине и в Ближнем Востоке ослабили безопасность Европы.
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