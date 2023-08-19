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Возможное развитие событий: Польша и Россия могут разделить территорию Украины

Возможное развитие событий: Польша и Россия могут разделить территорию Украины

Возможное развитие событий: Польша и Россия могут разделить территорию Украины Ирэн ОрлонскаяНекоторые российские интернет-издания активно распространяют информацию о предполагаемых планах Польши на вторжение на Украину и ведение войны с Россией.

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Комментарии
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А
Александр
С Польшей даже на одном поле …ть противно. Не то, что с ней что-либо делить. Допустимо только одно - гнать взашей!
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13 час.
АБ
Алексей Белоусов
Польша на границе с РФ будет еще хуже, чем Украина. Если уж делить хохлотерриторию, то между Россией и Белоруссией. Оправданно будет отодвинуть Польшу, чтобы соединить территории России и Калининградской области.
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12 час.

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