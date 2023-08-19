Возможное развитие событий: Польша и Россия могут разделить территорию Украины

С Польшей даже на одном поле …ть противно. Не то, что с ней что-либо делить. Допустимо только одно - гнать взашей!

АБ

Алексей Белоусов

Польша на границе с РФ будет еще хуже, чем Украина. Если уж делить хохлотерриторию, то между Россией и Белоруссией. Оправданно будет отодвинуть Польшу, чтобы соединить территории России и Калининградской области.