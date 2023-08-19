Возможное развитие событий: Польша и Россия могут разделить территорию Украины Ирэн ОрлонскаяНекоторые российские интернет-издания активно распространяют информацию о предполагаемых планах Польши на вторжение на Украину и ведение войны с Россией.
Возможное развитие событий: Польша и Россия могут разделить территорию Украины Ирэн ОрлонскаяНекоторые российские интернет-издания активно распространяют информацию о предполагаемых планах Польши на вторжение на Украину и ведение войны с Россией.
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