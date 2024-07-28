Депутат Чепа: за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоит Запад

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность в том, что за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственные войска в Мали стоят западные страны.
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