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Депутат Чепа: за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоит Запад

Депутат Чепа: за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоит Запад

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа выразил уверенность в том, что за атакой на бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственные войска в Мали стоят западные страны.

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