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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пресс-атташе «Сосьедада» о Захаряне: «Арсен хорошо работает и счастлив в клубе. У него нет намерения покидать «Реал» на данный момент»

В « Реала Сосьедад » высказались о ситуации российского полузащитника Арсена Захаряна . В этом сезоне 23-летний хавбек сборной России провел 1 матч в Ла Лиге , сыграв 3 минуты.

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