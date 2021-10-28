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Полицейские в Амурской области изъяли из незаконного оборота одну из крупнейших партий наркотиков за последние два года

Полицейские в Амурской области изъяли из незаконного оборота одну из крупнейших партий наркотиков за последние два года

«Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Октябрьский» Амурской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

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