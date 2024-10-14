ЦБ России введет для МФО норму «один заем в руки до погашения»

Центробанк России предложил ввести для микрофинансовых организаций (МФО) норму «один заем в руки до погашения», а также запретить выдавать новые микрозаймы ранее чем через три дня после погашения долга, инициативы предложены в рамках реализации мер по защите граждан.
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