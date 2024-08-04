Axios назвал дату удара Ирана по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС

Иран в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании уже в понедельник, 5 августа, может нанести удар по израильской территории, сообщил портал Axios со ссылкой на троих американских и израильских чиновников.
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