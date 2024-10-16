Экс-замглавы Фонда капремонта Подмосковья Дымнич сознался во взяточничестве

Экс-замглавы подмосковного Фонда капремонта Мстислав Дымнич, которому вменяется получение взятки в особо крупном размере, признал вину в инкриминируемом преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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