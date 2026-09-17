В Севастополе на площадке «Нового Херсонеса» вспомнили Юрия Лужкова

Собрание приурочили к 90-летию бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.В Музее христианства Нового Херсонеса прошло торжественное собрание в честь 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — 21 сентября ему исполнилось бы 90 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым