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«Царьград»: атака на Курскую область повысила вероятность мобилизации в РФ

«Царьград»: атака на Курскую область повысила вероятность мобилизации в РФ

На фоне боевых действий в Курской области возникли сообщения о возможной мобилизации в России. Telegram-канал INSIDER-T информирует о возможности начала мобилизации и выдаче повесток уже в августе из-за нехватки личного состава на передовой.

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