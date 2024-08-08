«Царьград»: атака на Курскую область повысила вероятность мобилизации в РФ

На фоне боевых действий в Курской области возникли сообщения о возможной мобилизации в России. Telegram-канал INSIDER-T информирует о возможности начала мобилизации и выдаче повесток уже в августе из-за нехватки личного состава на передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии