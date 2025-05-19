«Единая Россия» начала проведение электронного предварительного голосования

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил, что в системе праймериз уже зарегистрировались 2,8 миллиона избирателей – это составляет 9,9% от общего числа избирателей в регионах, где пройдут выборы.