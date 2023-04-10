Молодая ученая Кристи Смиттен может не дожить до Нобелевской премии из-за страшного диагноза

Биохимик Кристи Смиттен создала новый класс антибиотиков, который может спасти миллионы жизней. Но страшный диагноз рака сердца ограничивает ее шансы получить Нобелевскую премию за это открытие, сообщает портал Daily Mail.
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