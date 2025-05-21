Задержали в Минске: заочно арестован глава компании «Капитал Развитие», которая должна была построить школу в микрорайоне «Серебряный берег».
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Задержали в Минске: заочно арестован глава компании «Капитал Развитие», которая должна была построить школу в микрорайоне «Серебряный берег».