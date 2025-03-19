НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

Бедард возглавил список игроков НХЛ с худшей полезностью в сезоне – у него «минус 36» после 68 игр. Лучший результат у Протаса – «плюс 42»

19-летний форвард «Чикаго» забросил шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (2:6), завершив его с полезностью «минус 3».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх