Sabah: отчаянные угрозы США уже не действуют на Турцию

Вашингтон исчерпал все методы воздействия на Анкару. Об этом пишет издание Sabah. Американские способы добиваться своих целей, такие как санкции, международная изоляция и попытки госпереворота не сработали в отношении Турции, сообщают авторы статьи.
Вашингтон исчерпал все методы воздействия на Анкару. Об этом пишет издание Sabah. Американские способы добиваться своих целей, такие как санкции, международная изоляция и попытки госпереворота не сработали в отношении Турции, сообщают авторы статьи.
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