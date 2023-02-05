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Sabah: отчаянные угрозы США уже не действуют на Турцию

Sabah: отчаянные угрозы США уже не действуют на Турцию

Вашингтон исчерпал все методы воздействия на Анкару. Об этом пишет издание Sabah. Американские способы добиваться своих целей, такие как санкции, международная изоляция и попытки госпереворота не сработали в отношении Турции, сообщают авторы статьи.

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